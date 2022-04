Barnet ble innlagt på sykehus 4. desember i 2020 og døde seks dager senere. Riksadvokaten henlegger nå saken på bevisets stilling. Riksadvokaten mener at saken uansett ikke var å regne som en drapssak, men som grov kroppsskade med dødsfølge.

En annen person var også siktet i saken. For denne personen blir saken henlagt som intet straffbart forhold.

«Slik denne saken er opplyst i dag, er det dessverre ikke mulig å fastslå tilstrekkelig sikkert hva som har skjedd med barnet, og hvem som eventuelt har påført ham skadene. Særlig viktig for vurderingen her er fravær av karakteristiske netthinneblødninger for filleristing, fravær av ytre skader som blåmerker, hudskader eller bruddskader og funn av eldre subdurale blødninger», heter det fra Riksadvokaten.

Fosterforelder meldte fra

Barnet var plassert av barnevernet i et fosterhjem i Trøndelag. Begge fosterforeldrene nektet straffskyld. De ble varetektsfengslet, men løslatt lille julaften 2020.

I den første fengslingskjennelsen fra tingretten kom det fram at den ene av fosterforeldrene meldte fra til legevakt på grunn av uroligheter for barnets pust og hudfarge.

Barnet var blitt sykt mens denne personen var ute av huset en times tid, forklarte personen som meldte fra.

– Grundig etterforskning

I kjennelsen kom det fram at barnet hadde skader som ble anslått å være mellom en og tre uker gamle.

Det ble oppnevnt sakkyndige for å undersøke om dødsfallet og skadene på babyen kunne ha en medisinsk forklaring eller om de var påført barnet.

– Denne saken synes grundig og samvittighetsfullt etterforsket. Slik saken står nå, kan en ikke se at ytterligere etterforskning vil kunne lede til et annet etterforskningsresultat, opplyser riksadvokaten i en pressemelding fra statsadvokaten i Trøndelag.