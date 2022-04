Mattilsynet advarer mot å kjøpe planter fra utlandet

– Kjøper du planter fra utlandet, så risikerer du at det følger med skadedyr og plantesykdommer som kan gjøre stor og uopprettelig skade. Andre land i Europa strever med mange skadedyr og plantesykdommer som vi til nå har vært forskånet for i Norge, sier leder Line Ruden i seksjon planter og innsatsvarer i Mattilsynet.

Planter kan være smittet med sykdommer uten å ha symptomer og først bli syke lenge etter at de har kommet inn i landet. Dermed blir det vanskelig å oppdage og bekjempe skadegjørerne før de allerede er spredt og ikke lenger mulig å utrydde.

Mattilsynet understreker at det finnes et strengt regelverk for import av planter og at man selv er ansvarlig for at man handler i tråd med dette dersom man kjøper planter på nett eller tar dem med fra utlandet.