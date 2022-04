Minst åtte personer ble skadd da en av bilene på motorshowet mistet kontrollen og braste baklengs inn i tribunen ved Bjerke travbane i Oslo.

I etterkant av ulykken er det flere som reagerer på sikkerheten under arrangementet, der det kun var plastbånd og kjegler som skilte bilene og publikum.

– Etter min mening var sikkerheten på banen totalt uforsvarlig , sier James Raymond Salvador til NRK.

Han var på showet sammen med sitt barnebarn og satt kun noen få meter fra der bilen traff tribunen.

VG har snakket med Ivar Medgard, som var til stede på showet. Han peker på at det kun var plastbånd og kjegler som skilte tilskuerne og bilene – og sier det trengs betongelement foran publikum for å kunne stoppe en bil.

Politiet skal etterforske sikkerheten

Politiet skal undersøke om sikkerheten ble godt nok ivaretatt under motorshowet.

– Foreløpig er det ingen siktelse, men dette er noe vi skal se på videre. Det er en av den vurderingen som skal gjøres fra påtalesiden.

Det sier Rune Skjold, seksjonsleder ved Oslopolitiet til NTB, dagen etter ulykken under motorshowet på Bjerke i Oslo.

Skjold sier de undersøker arrangøren og bilførerens ansvar rundt sikkerheten, men ønsker ikke svare på om det er vanlig prosedyre med kun plastbånd og kjegler under slike arrangementer.

– Jeg ønsker ikke kommentere innholdet i saken. Nå må vi kartlegge hva de har gjort og hva de skulle ha gjort, så kan vi kommentere hva som burde ha vært gjort, sier seksjonslederen.

– Aldri hatt slike ulykker før

Arrangør Daniel Aranis Klaas sier til Avisa Oslo at de har gjort dette i lang tid og aldri hatt slike ulykker før.

– Vi har falt litt med motorsykkel selv, men aldri har andre folk vært involvert.

Ulykken skjedde da to av showets biler rygget i stor fart og den ene mistet kontrollen. Politiet opplyste søndag at de har dannet seg et godt inntrykk av hendelsesforløpet, men at det var mye etterforskning som gjenstår.

Ingen livstruende skadd

Hvor mange som ble skadd er ikke kjent, men antallet ser ut til å ha vært minst åtte.

– Det har kommet fire eller fem personer hit, og jeg har fått opplysninger om at fire personer er kjørt til legevakt, ifølge opplysningene jeg har, er det ingen alvorlige eller livstruende skader, sa pressevakt ved Oslo universitetssykehus OUS, Anders Bayer søndag kveld.