Rapporten om Status for villrein i Norge legges fram

Rapporten er laget av Norsk institutt for naturforskning på oppdrag fra Miljødirektoratet. Rapporten gir blant annet svar om tilstanden i de ti nasjonale villreinområdene i Norge.

Ministre på reise i Norge

Mandag er en rekke av ministrene i regjeringen på reise rundt om i landet. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum får omvisning på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, justisminister Emilie Enger Mehl besøker tingrettene i Harstad og Narvik, næringsminister Jan Christian Vestre er på bedriftsbesøk i Ålesund og på Valderøy og barne- og familieminister Kjersti Toppe besøker Stord og Bømlo.

Tysk rettssak mot mann tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten

Rettssak starter i en tysk domstol mot en gambisk mann som er tiltalt for forbrytelser mot menneskeheten og flere drap, deriblant på en AFP-journalist.

Russland øver til seiersdagen

Hvert år markerer Russland seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig med en stor militærparade på Den røde plass i Moskva 9. mai. Mandag går øvelsen av stabelen i sentrum av Moskva mens krigen raser i Ukraina.

Crystal Palace møter Leeds

Patrick Vieiras Crystal Palace tar imot Leeds hjemme på Selhurst Park. Sistnevnte har gjort det bedre etter at Jesse Marsch tok over som hovedtrener etter Marcelo Bielsa i februar. Samtidig trenger Palace tre poeng til for å nå 40 poeng, som vanligvis er nok til å garantere at man ikke rykker ned.