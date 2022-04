Tysk motorprodusent må betale millionerstatning til norsk konkursbo

Årsaken er at motorprodusenten er dømt for å ha jukset med motormålinger som viste et langt mindre dieselbruk enn det som var tilfelle, skriver Teknisk Ukeblad.

Oslo tingrett mener at motorprodusenten manipulerte tester av motorene til seks skip slik at drivstofforbruket fremsto som lavere enn det var. Selskapet er tidligere dømt i tysk rettsvesen for denne typen manipulering.

Rederiet IM Skaugen saksøkte Man i 2015, og etter at rederiet gikk konkurs, overtok konkursboet saken.

Tingretten slår i dommen fast at testene av samtlige av de seks motorene var manipulert og at alle de seks motorene som ble levert til rederiet, forbruker vesentlig mer enn det som er oppgitt.

«Dette ble skjult gjennom manipulasjon av fabrikktestene», skriver tingretten blant annet i dommen.

Dommen er ennå ikke rettskraftig, siden ankefristen ikke har gått ut.