Skogbrann i Asker er slokket

– Det brenner oppe på toppen, foreløpig i et 500–600 kvadratmeter stort område, sa Tor Audunhus ved 110-sentralen i Oslo til Budstikka ved 15.45-tiden søndag.

Skogbrannhelikopteret som er stasjonert på Torp, ble sendt for å bidra i slokkingen av brannen på Skaugumsåsen, som er et populært turområde.

Det var ikke fare for at brannen skulle spre seg til bebyggelse, og klokken 21.15 søndag kveld opplyste brannvesenet at brannen var slukket.

– Helikopteret avsluttet arbeidet klokken 20.05, sier vaktkommandør Rune Elstad ved brannvesenets alarmsentral.

Det er for tiden skogbrannfare på Østlandet og Vestlandet sør for Stad, og brannmannskaper rykket søndag ut til en rekke skog-, lyng- og gressbranner.

Brannmannskapene rykket søndag ettermiddag blant annet ut til en brann på øya Børilden i Austrheim i Nordhordland. 110-sentralen opplyste til Bergensavisen at det en stund var fare for at brannen kunne true noen hytter, men rundt halvannen time etter at brannen ble meldt, hadde brannmannskapene kontroll.