Voldshendelse i Ålesund: Person fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang

– En person er blitt utøvd vold mot på en måte som politiet ser på som svært alvorlig. Mannen som fraktes arresten blir pågrepet for kroppsskade, skriver politiet på Twitter.

Den fornærmede er fraktet med ambulanse til Ålesund sykehus.

Operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt Sindre Molnes sier til NTB at den skadde var våken og ved bevissthet da han ble fraktet til sykehus. Han vil ikke si alder på vedkommende, men at mannen som ble fraktet i arresten er i 20-årene og ble pågrepet for kroppsskade.

– Det er ikke brukt våpen, men det var stort skadepotensialet i den utøvde volden. Vi vet per nå ikke om det er snakk om alvorlige skader, sier han i 3.20-tiden.

Rundt ti personer skal ha vært til stede under hendelsen som skjedde i et garasjeanlegg.

– Vi er i kontakt med de ti personene, og har sikret oss noen forklaringer, navn på vitner, og vi innhenter en del materiale fra overvåkingskameraer, sier Moldnes.