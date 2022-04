Politiet bruker gass mot Sian-motdemonstranter i Sandefjord

– Akkurat nå er det litt uforutsigbart her. Det er en del ansamlinger med personer som rugger på gjerdet, og politiet har måttet bruke gass mot disse, sa stasjonssjef Siw Thokle ved Sandefjord politistasjon til NTB i 15.30-tiden lørdag.

Klokken 15 begynte den islamfiendtlige organisasjonen Sian sin markering på Torvet i Sandefjord. Der har det også møtt opp en rekke motdemonstranter.

Politiet anslår at mellom 300 og 400 personer har møtt opp på Torvet.

Sians egne videobilder fra demonstrasjonen viser at det i 16-tiden ble kastet stein og egg mot Sian-medlemmene.

– Ikke straffbart å brenne Koranen

Thokle sier at Sian-leder Lars Thorsen har varslet at Koranen vil bli brent under markeringen i Sandefjord.

– Han har sagt at han anser det som nødvendig. I utgangspunktet er det ikke straffbart å brenne Koranen, og vi har derfor ikke planer om å gripe inn mot det, sier hun.

– Hvilke reaksjoner venter dere fra motdemonstrantene dersom Koranen blir brent?

– Det vet vi ikke. Det jobbes nå for å roe ned stemningen.

Thokle understreker at politiet er godt bemannet.

– Vi mener at vi har ressursene som skal til for å holde kontroll på stedet og har tilstrekkelig med folk til å håndtere situasjoner som måtte oppstå, sier hun.