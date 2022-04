Russetreff og åpning av Kunnskapsfestival i Bergen

Landstreff Fredriksten for årets russ går av stabelen i Halden fra fredag til søndag. I Bergen skal arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap), byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og rektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen åpne vårens kunnskapsfestival OPPLEV på Marineholmen i vestlandsbyen klokka 11.30.

Støttemarkering for Julian Assange

Det er varslet en demonstrasjon til støtte for WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange i Brussel klokka 14. Bakgrunnen for demonstrasjonen er at Assange kan bli utlevert fra Storbritannia til USA, der han er tiltalt for spionasje.

Norsk og engelsk fotball

Fotballen fortsetter å rulle i de europeiske ligaene. Den fjerde runden i den norske eliteserien sparkes i gang klokka 16. Odd, som har fått en god start på sesongen, tar imot nyopprykkede Aalesund på Skagerak Arena. To timer senere, klokka 18, er det avspark mellom Strømsgodset og Sandefjord i Drammen.

Den engelske toppdivisjonen nærmer seg slutten. Lørdagen starter med kampen om topp fire når Arsenal tar imot Manchester United i London klokka 13.30. Deretter er det tid for 16.-runden, Leicester møter Aston Villa, Manchester City spiller mot Watford og Norwich møter Newcastle. Lørdagens runde avsluttes klokka 18.30 når Brentford tar imot Tottenham.

Sentrumsløpet i Oslo

Mosjonsløpet Sentrumsløpet går av stabelen klokka 12 i Oslo sentrum. Det blir blant annet konkurrert i 10 km, 5 km, sprint og et eget løp for barn. Sentrumsløpet ble arrangert for første gang i 1981 og blir arrangert for 41 gang i år.