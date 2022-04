Regjeringen vil at Vy skal skrote lederbonusene

Konsernledelsen i VY kan få opptil tre eller fire månedslønner i bonus hvert år, noe Nygård ønsker en slutt på. Til avisa sier han at regjeringen ønsker å gi et tydelig signal om at de mener det er tid for moderasjon på alle mulige vis, og at det også gjelder deres selskaper i samferdselssektoren.

– De fleste av våre selskaper har avviklet bonusordninger for lengst, men ikke Vy, sier samferdselsministeren.

Vy er 100 prosent statseid. Deres årsrapport for 2021 viser at sju selskapstopper hadde lønn på over to millioner kroner, skriver VG. I tillegg har konsernledelsen da en bonusordning.

Nygård sier at regjeringen vil komme med «en tydelig forventning» ved neste generalforsamling til Vy angående bonusordningene. Rent formelt er det styret i Vy som beslutter om ordningene skal skrotes.