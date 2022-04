Ung mann utenfor livsfare etter T-bane-påkjørsel i Oslo

Det sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo-politiet til NTB i 3.30-tiden. Nødetatene er ferdige på stedet med både åstedsundersøkelse og vitneavhør.

Familien til mannen er varslet, og saken vil bli etterforsket.

Ved 1.30-tiden opplyste politiet at en ung mann var kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av T-banen på Forskningsparken stasjon.

– Mannen er kjørt til Ullevål sykehus med svært alvorlige skader. Vi har kontakt med alle relevante parter, sa Gulbrandsen til NTB i 1-30-tiden.

Han la til at hendelsen fremstår som en ulykke, men at det er for tidlig å konkludere.

Politiet fikk melding om ulykken rundt midnatt.