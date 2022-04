Full fyr i to bygninger med kjøretøy i Herøy

– Byggene inneholder flere kjøretøy og campingvogner, ifølge politiet i Møre og Romsdal.

– Det er snakk om ganske store bygg, og det er full fyr. Årsaken er foreløpig ukjent og det er per nå ikke kontroll på brannen, sier operasjonsleder Sindre Molnes til NTB rundt klokken 1.10 natt til lørdag.

Rundt klokken 1.50 skriver politiet at det fortsatt ikke er kontroll på brannen og at de har satt opp en 300 meters sikkerhetssone rundt åstedet. I tillegg står et tredje bygg i fare for å bli tatt av brannen, skriver de.

Molnes sier at politiet fikk melding om brannen klokken ti på halv ett på natta. Brannen begynte i en bil og spredte seg.

Det er ikke registrert beboere i området.

– Brannen genererer mye røyk som kan være til sjenanse for bebyggelse i nærområdet. Vi ber derfor de som har vinduer åpne om å lukke disse, skriver politiet på Twitter.