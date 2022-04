Girl in red tok storeslem på årets Spellemann-utdeling

I år ble de gjeve musikkprisene utdelt for 50. gang. Årets prisutdeling fant sted i de gamle banklokalene på Sentralen i Oslo sentrum.

Da alle prisene var delt ut, var det 23 år gamle Marie Ulven Ringheim fra Horten som sto igjen som den store vinneren.

Ringheim er for tiden på en omfattende USA-turné. I forrige uke opptrådte hun på den gjeve musikkfestivalen Coachella.

Ringheim har lagt litt av et år bak seg etter at hun slapp sitt første studioalbum «if I could make it go quiet» i april i fjor til strålende anmeldelser fra kritikerne. I mai legger hun ut på en stor Europa-turné.

Pop fra Bergen og rap fra bygda

Bergens popdronning Gabrielle trakk det lengste strået i popkategorien for sitt fjerde studioalbum «Klipp meg i ti og lim meg sammen». 37-åringen har vært nominert en rekke ganger tidligere, men dette er hennes første Spellemannpris.

– Det føles helt sykt. Tusen takk til alle som hører på musikken min, sa bergenseren fra scenen da hun mottok prisen.

Nykommeren Hagle stakk av med den gjeve prisen for Årets gjennombrudd og får Gramo-stipendet på en kvart million kroner.

Hagle er en country-rap-duo som består av André Jensen og Olav Tokerud, og har markert seg ved bruk av dialekt og referanser til det å bo på et lite tettsted. Flere av sangene ble kjent gjennom NRK-suksessen «Rådebank», som skildrer rånemiljøet i Bø i Telemark.

Aurora fosser videre globalt

Aurora Aksnes, best kjent som bare Aurora, ble tildelt prisen for Årets internasjonale suksess etter å ha tatt sin internasjonale karriere til stadig nye høyder.

I januar slapp hun sitt tredje studioalbum «The Gods We Can Touch», som er inspirert av gresk mytologi.

Bergensrapperen Kamelen mottok prisen for Årets hiphop, mens trioen i Kanaan fikk prisen i kategorien Rock for albumet «Earthbound».

Hellbillies ble hedret

Årets hederspris gikk til countryrockerne Hellbillies fra Ål i Hallingdal.

– Det kommer flere ting fra bandet, vi er ikke ferdige ennå, det kommer mer musikk, sa frontfigur Aslag Haugen fra scenen.

Det er countryrockernes fjerde Spellemannpris. I 2008 ble de kåret til Årets Spellemann. Pandemien satte en stopper for bandets 30-årsjubileum i 2020, og bandet brukte mye av pandemitiden på å jobbe med sitt 12. studioalbum «Blå dag», som kom ut i høst.

Bandet høstet en nominasjon for albumet i kategorien Country, men denne prisen gikk til Ole Kirkeng for EP-en «Rocking Chair».

Kritikk for måten prisene deles ut på

Årets prisutdeling ble gjenstand for kritikk fra flere norske artister tidligere denne uka som følge av at flere av årets priser var delt ut på forhånd – og ikke på selve seremonien.

Artist Marthe Valle kom med krass kritikk i et Facebook-innlegg, mens vinneren av vise- og visepopkategorien, Tønes, omtalte måten han fikk overrakt prisen på, som «fryktelig feil». Også Tuva Syvertsen i Valkyrien Allstars stilte seg kritisk.

– Dette er kvelden man bør feire bredden i norsk musikkliv. Det er synd det kan oppleves som at en del musikk gjemmes litt bort, sa hun til Dagbladet.

Stian Malme, som er prosjektleder for Spellemann i NRK, forsvarte ordningen med at hver enkelt artist følgelig får mer eksponering enn de ellers ville fått.

– Alle pristildelingene vises på fredag. Vi vil gjøre det vi kan for å få til noe fint for seeren, også har vi prøvd å løfte alle artistene ved å spre det utover i flere flater utover uka, sa Malme.