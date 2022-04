I en kommentar i fredagens avis skriver redaktøren at fetteren er uskyldig, men at justismordet mot ham fortsatt er gjeldende ettersom den sivilrettslige dommen om å betale erstatning til Birgitte Tengs' foreldre fortsatt står.

– En slik frifinnelse må likevel komme. En annen mann er siktet for drapet, og politiet er helt klar på at Birgittes fetter ikke på noen som helst måte har vært mistenkt i den siste etterforskningen. Han er uskyldig, skriver Tho.

Ble manipulert til å avgi en uriktig tilståelse

Redaktøren skriver at han er lei seg for at avisen gjennom sin dekning av Birgitte-drapet har gjort vondt verre for fetteren. Han ble i 1997 pågrepet av politiet og siktet for drapet etter nesten to år.

Gjennom det som i ettertid viste seg å være uriktige politimetoder, ble han manipulert til å avgi en uriktig tilståelse.

Han ble dømt for drapet i tingretten, men frikjent i lagmannsretten. Samtidig ble han altså dømt til å betale offerets foreldre erstatning.

– Voldsomme kostnader for en ung mann og hans familie

– Når politi og rettsvesen gjør feil i så store saker som dette, vil mediene nødvendigvis formidle feilene. Vondt gjøres verre, men det må skje, skriver Thu.

Han sier avisen likevel ikke kan gi en uforbeholden unnskyldning til fetteren og viser til at mediene vanskelig kommer utenom å gjengi løpende opplysninger fra politiet i kriminal- og rettssaker.

– Det utelukker ikke at vi er lei oss for at vårt arbeid i dette tilfellet er en del av helheten som ble feil, med voldsomme kostnader for en ung mann og hans familie, skriver Tho.