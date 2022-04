Jordras har gått gjennom et hus i Lierne i Trøndelag

– En av beboerne i huset melder at et jordras har gått gjennom veggen og huset, og at det fortsatt er bevegelse i massene. Ingen er skadd, og alle er gjort rede for, og beboerne i det aktuelle huset og et nabohus evakuerer nå seg selv, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt til NTB i 17-tiden fredag.

Politiet meldte om skredet klokken 16.55 fredag ettermiddag.

Hollingen sier at skredet har gått i et område med spredt bebyggelse, og at alle nødetatene er på vei.

I tillegg er en geolog og kommunen varslet. Politiet har lang kjørevei til området og antar at de ikke vil være framme på stedet før mellom klokken 17.30 og 18.

Hollingen sier at det er pent vær i området, men at skredet kan ha sammenheng med snøsmelting.

– Slik vi ser det, er det ikke andre hus i nærheten det er noen fare for, men de som er proffe på skred, får vurdere faren når de er framme, sier operasjonslederen.

Saken oppdateres