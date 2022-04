Kripos: Økt fare for at ukrainske flyktninger utsettes for overgrep

Kripos, som jevnlig vurderer hvor utsatt ukrainske flyktninger er for seksuelle overgrep, legger fredag fram en ny rapport for justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), skriver NRK.

– Det innebærer at vi vurderer at det er meget sannsynlig at overgripere vil utnytte handlingsrommet som er innenfor flyktningstrømmen til å utnytte og begå seksuelle overgrep, sier Emil Kofoed, leder for seksjon for seksuallovbrudd i Kripos.

Årsaken til at Kripos nå skjerper vurderingen, er blant annet at det har kommet flere flyktninger til Norge de siste ukene. Et annet punkt er at de har sett flere hendelser de siste ukene hvor de har vært bekymret for utnyttelse av ukrainske flyktninger.

De aller fleste ukrainske flyktningene som kommer til Norge, er kvinner og barn. De beskrives som en spesielt sårbar gruppe.