Sian planlegger koranbrenning

Organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) søkte om å få brenne en koran utenfor Stovner politistasjon klokken 13 i dag. Politiet satte foten ned og ga ikke tillatelse. Like fullt planlegger organisasjonen koranbrenning et annet sted, men det er ikke kjent hvor og når.

Stoltenberg i audiens

Kong Harald tar imot i Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i audiens på Slottet. Sist det samme skjedde, var i februar 2018.

OECD vurderer Norges miljøinnsats

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) kommer med en gjennomgang av Norges innsats for miljøet. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) deltar på presentasjonen.

IMFs prognoser for Europa



Det internasjonale pengefondet legger fram sine økonomiske prognoser for Europa. Det skjer fra klokka 15 norsk tid.

Kongen på støttekonsert for Ukraina



Kong Harald er til stede på en støttekonsert med The Kyiv Grand Ballet fra Ukraina i Oslo Konserthus i Oslo. Stortingspresident Masud Gharahkhani holder appell. Sistnevnte skal også ha et digitalt møte med Ukrainas parlamentsformann.

Utdeling av Spellemannprisen

Etter to år med koronapandemi skal Spellemannprisen for 2021 deles ut live. Sendingen på NRK1 starter klokka 20.05. Flere artister har mottatt sine priser i forkant av showet, noe som har blitt kritisert – blant annet av artisten Tønes, som vant prisen i kategorien «Viser og visepop».

Hovland i parturnering

Det er andre dag for Viktor Hovland og hans lagkamerat, amerikanske Collin Morikawa, i parturneringen Classic of New Orleans. PGA-turneringen, der det konkurreres om 8,3 millioner dollar, spilles i Avondale i Louisiana og varer til søndag.