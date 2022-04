Mann dømt til fem års forvaring – holdt kvinne fanget og voldtok henne

Mannen var sammen med kvinnen en ettermiddag og fikk vente på bussen i hennes leilighet. Der tok han telefonen hennes og voldtok henne, før han fire timer senere dro derfra, står det i dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett.

Mannen ble pågrepet få timer etter voldtekten skjedde og har sittet varetektsfengslet siden.

– Han erkjente voldtekten fra første kontakt med politiet og godtok dommen på stedet da den ble forkynt i retten, sier mannens forsvarer André Berven til Romerikes Blad.

Han må også betale 175.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen.

– Min klient er veldig lettet og glad for at hun klarte å gjennomføre rettssaken. Hun gruet seg veldig, men er fornøyd med at tiltalte er dømt til forvaring, sier advokat Trine Rjukan har bistått kvinnen til avisa.

Mannen er tidligere dømt for en overfallsvoldtekt i 2005.