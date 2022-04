Brannvesenet har kontroll på brannen i et hybelhus i Hamar. Alle beboerne er evakuert eller gjort rede for.

Politiets innsatsleder Kjetil Enger sier til Hamar Arbeiderblad ved 21-tiden at nødetatene har full kontroll på brannstedet.

Brannårsak og samlet materielt skadeomfang er foreløpig uklart.

Flere bygninger evakuert

Fem av sju beboere ble evakuert, og to andre er gjort rede for. Ingen er meldt skadd. Også to nabohus ble evakuert på grunn av spredningsfare.

Bygningen som er totalskadd av brannen, besto av et næringslokale på grunnplanet og flere hybler.

For å hindre spredning skumla brannvesenet nabobyggene, opplyste operasjonsleder Kristian Bjaanes i Innlandet politidistrikt.

Kriseteam

Bjaanes sa tidligere til NTB at politiet ble varslet om brannen klokka 19.30 torsdag kveld, og at alle nødetatene rykket til Kornsilovegen i Hamar med store ressurser.

– Det er full overtenning, meldte Innlandet politidistrikt om hendelsen da.

Hamar kommune har satt ned kriseteam i forbindelse med brannen, skriver Hamar Arbeiderblad. De skal ivareta berørte, skaffe nødvendig hjelp og midlertidig bosted.

I hele Sør-Norge er det sendt ut gult farevarsel for skogbrannfare med lokal fare for gress- og lyngbrann. Faren vil vedvare til det kommer nedbør av betydning, skriver Yr i varselet.