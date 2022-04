Det er VG som melder om at det er tatt ut tiltale mot to menn etter festen i et nedstengt tilfluktsrom på St. Hanshaugen natt til 30. august 2020.

Nødetater rykket ut til festen der opptil 200 mennesker hadde vært samlet inne i lokalene hvor et bærbart aggregat hadde utviklet kullos og fjernet luften.

Flere mennesker ble kullosforgiftet, fem personer ble omtalt som kritisk skadd, skriver avisen.