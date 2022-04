Ukrainske flyktninger kan få redusert norskopplæring

Forslaget fra regjeringen skal gjøre det enklere for kommunene å ta imot flyktningene, blant annet ved å kutte i språktilbudet, skriver Aftenposten. Forslaget ble sendt på høring og hadde høringsfrist 12. april.

Flyktninger som kommer til Norge i dag, har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det skal de få senest tre måneder etter ankomst til Norge.

Alternativene regjeringen foreslår til dette, går ut på at flyktninger skal ha rett og plikt til opplæring først 12 måneder etter ankomst, eller at opplæringen ikke lenger skal være en plikt, bare en rett, og utvides fra tre til seks måneder etter ankomst.

– Med dette forslaget vil ukrainere få en annen kvalitet på norskopplæringen enn andre som kommer til Norge. Det er uheldig, sier Grete Syrdal, kommunalsjef i Bærum kommune, i et høringssvar til forslaget.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) skriver i en epost til avisen at de 100 høringssvarene nå blir vurdert, og at regjeringen vil legge fram et lovforslag for Stortinget så fort som mulig.