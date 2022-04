Ni hus evakuert etter jordras ved Støren

Trøndelag politidistrikt meldte om raset ved 5.30-tiden natt til torsdag. Raset anslås å være 50 ganger 20 meter, opplyser politiet til NTB.

Politiet opplyser at det ikke er registrert noen skadde etter raset, men flere hus er evakuert.

– Ni hus er evakuert, og vi driver fortsatt og evakuerer og vurderer fortløpende hvor mye som skal evakueres, sa politiets operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til Adresseavisen ved 7-tiden.

Politiet opplyser på Twitter at årsaken til raset kan være et ett utløp og at en geolog skal være på vei til stedet for å sjekke forholdene.