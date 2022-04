14 hus evakuert etter jordras ved Støren

Trøndelag politidistrikt meldte om raset ved 5.30-tiden natt til torsdag. Raset anslås å være 50 ganger 20 meter, opplyser politiet til NTB.

Politiet opplyser at det ikke er registrert noen skadde etter raset, men at flere hus er evakuert.

Ved 8.30-tiden var over 30 beboere i14 hus evakuert, skriver Adresseavisen . Ifølge NRK er de evakuerte fraktet til Gauldal videregående skole.

Politiet opplyser at årsaken til raset kan være et ett utløp og at en geolog skal være på vei til stedet for å sjekke forholdene. Brannvesenet skal også sjekke området med en drone.