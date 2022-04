Oslo-russ bortvist fra Sørøst politidistrikt

Ti russebusser fra Oslo er bortvist etter at de skal ha stått for høy musikk og vært til hinder i trafikken i nærheten av Sollihøgda på Ringerike. Sørøst politidistrikt fikk melding om problemene ved Skarveien i Hole kommune klokka 2.16 i natt.

Også flere andre steder, som Re, Skien, Kristiansand og Skodje, er det meldt om russebråk.

Enighet i lønnsoppgjøret for renholdere

Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel har kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for renholdsbedrifter. Partene har forhandlet i to dager, og Norsk Arbeidsmandsforbund meldte om enigheten i natt.

– Vi er fornøyde med oppgjøret, sier nestleder Brede Edvardsen. Renholderne får en lønnsøkning på 8,50 kroner i timen gjeldende fra 1. mai.

Omkamp om munnbindpåbud i USA



Kjennelsen som opphevet påbudet om bruk av munnbind på offentlig transport i USA, blir anket av justisdepartementet etter forespørsel fra smittevernetaten CDC.

Det var en føderal dommer i Florida som mandag slo fast at CDC går ut over sine fullmakter og ikke fulgte riktig prosedyre eller rettferdiggjorde beslutningen om å forlenge påbudet om bruk av munnbind fram til 3. mai. Munnbindkravet skulle opprinnelig vare til 18. april, men CDC ville ha mer tid til å studere omikronvarianten, som nå står for majoriteten av smittetilfellene i USA.

Justisdepartementet opplyste tirsdag at kjennelsen ikke ville ankes med mindre CDC mener kravet om munnbind fortsatt er nødvendig. CDC ba i går om anken, og like etter ble den levert i en føderal domstol i Tampa i Florida.

Le Pen bekreftet at hun vil forby offentlig bruk av hijab

Marine Le Pen sier hun vil forby bruk av hijab i Frankrike om hun vinner presidentvalget. President Emmanuel Macron sier det vil utløse en «borgerkrig». De to møttes til debatt i går kveld, og Le Pen bekreftet at hun står fast ved det kontroversielle forslaget om å forby bruk av hijab i offentligheten.

Hun kaller det religiøse hodeplagget «en uniform pålagt av islamister», men sier hun ikke «kjemper mot islam».

– Du kommer til å forårsake en borgerkrig. Jeg mener det inderlig, svarte Macron.

Guvernør: Russland kontrollerer 80 prosent av Luhansk

Russiske styrker kontrollerer nå 80 prosent av Luhansk-regionen øst i Ukraina, ifølge regionens guvernør Serhij Hajdaj. I går kveld skrev han på Telegram at byene Rubizjne og Popasna, som det har blitt utkjempet intense kamper om i ukevis, er under «delvis» russisk kontroll. Artilleriangrepene der har også spisset seg til, ifølge Hajdaj.

Da Russland invaderte Ukraina 24. februar, kontrollerte separatiststyrkene som Moskva har støttet siden 2014, rundt 30 prosent av Luhansk, som sammen med Donetsk utgjør Donbas-regionen.

Rakettild mellom Gaza og Israel

Det er avfyrt flere raketter fra Gaza mot Israel og fra Israel mot Gaza, i den mest omfattende rakettilden mellom partene siden krigen i fjor.

Israelske fly angrep Gazastripen i dag tidlig, timer etter at det ble avfyrt en rakett mot Israel fra Gaza. Angrepene rettet seg mot sentrale deler av Gazastripen, sier vitner og sikkerhetskilder til AFP. Like etter meldte Israel at det var avfyrt ytterligere fire raketter fra Gaza. Det israelske forsvaret opplyser at rakettene ble stanset av luftvernsystemer.