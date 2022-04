Tenåring har aldri vært hos tannlegen – nå skal saken undersøkes av fylkeslegen

– Spørsmålet er om barna har fått det tjenestetilbudet de skulle ha hatt, og om tjenesten har gjort tilstrekkelig for å komme i posisjon, uavhengig av hva foreldrene mener, sier fylkeslege Sjur Lehmann til Bergens Tidende.

Det var i januar i år at en gutt i tenårene fra Bergen ble innlagt på Haukeland universitetssjukehus med underernæring. Moren ble siktet for å ikke ha skaffet gutten helsehjelp, før siktelsen senere ble utvidet til å gjelde grov mishandling. Guttens far er mistenkt i saken.

Familien har tre barn, to av dem er over 18 år.

Senere kom det fram at det yngste av barna aldri har vært hos tannlegen, og at han kun har vært hos legen én gang, da han var noen måneder gammel.

Nå åpner fylkeslegen i Vestland tilsynssak mot tannhelsetjenesten. De vil undersøke om gutten har fått forsvarlig oppfølging av tannhelsetjenesten, og om plikten til å melde fra til barnevernet ble brutt.

Fylkestannlege Lathamini Murugesh i Vestland fylkeskommune sier at de nå ser på rutinene sine på nytt.