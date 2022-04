Politiet har startet etterforskning av Extinction Rebellion-aksjonen i Skien

– Politiet har opprettet sak, og vi vil undersøke om dette rammes av straffeloven og bestemmelsen om ordensforstyrrelse, sier politiadvokat Christine Hartveit Eriksrød i Sørøst politidistrikt til NRK.

Hun sier at de også skal undersøke om aktivistene har brutt loven ved å vise hensynsløs oppførsel.

Det var søndag at sju aktivister fra Extinction Rebellion gikk til aksjon med døde dyr på kors under påskegudstjenesten i Skien kirke og forsøkte å ta seg inn i kirken. De ble stoppet av kirketjenere og andre som var til stede.

Vårt Land skrev tirsdag at Skien menighet tar avstand fra aksjonen, men at de ikke ville anmelde aksjonistene til politiet fordi de ikke ville gi dem mer oppmerksomhet.

Politiet har likevel startet etterforskning på eget initiativ. Politiadvokat Eriksrød sier at det kan bli aktuelt med et forelegg dersom de kommer fram til at aksjonistene har brutt loven.