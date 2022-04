– Grunnet røyk og mulig fare for spredning blir nærmeste bolig evakuert, opplyser Sørvest politidistrikt på Twitter.

Det ble først meldt om at de fem personene som er registrert på adressen, ikke var gjort rede for. I 13-tiden opplyser en av beboerne at det ikke er noen personer i den overtente etasjen.

– Røykdykkere har gjennomsøkt kjeller og første etasje uten å ha gjort funn, opplyser politiet.

Det er en enebolig som står i flammer onsdag, skriver politiet.

Årsaken til brannen er det for tidlig i si noe om, sier politiet til NTB.