Tvangsbruk i mindre alvorlige narkotikasaker skal undersøkes ytterligere

Statsadvokatene gjennomførte i fjor en undersøkelse om politiets tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker er i overensstemmelse med føringene fra Riksadvokatens brev fra 9. april 2021.

Da kom det fram at kravet om skjellig grunn til mistanke er i all hovedsak oppfylt, men at det er usikkerhet rundt deler av regelverket som gjelder politiets tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker.

Nå har Riksadvokaten pålagt statsadvokatembetene å gjennomføre en oppfølgende undersøkelse. Den skal gjelde saker som ble anmeldt etter brevet, og vil særlig ha oppmerksomhet på de områdene der det ble påvist avvik i forrige undersøkelse.