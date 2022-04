– Jeg er veldig glad for å kunne presentere Thor Gjermund Eriksen som ny administrerende direktør i Norsk Tipping. Han har solid bakgrunn fra mediebransjen, blant annet som konsernsjef i Amedia og kringkastingssjef for NRK de siste ni årene, sier Norsk Tippings styreleder Linda Bernander Silseth.

Han kommer fra stillingen som kringkastingssjef. Eriksen tiltrer stillingen 12. september. Han fratrer stillingen som kringkastingssjef 29. april, og Vibeke Fürst Haugen tiltrer samme dag, opplyser NRK.

– Dette er en veldig spennende og utfordrende jobb, og jeg er veldig glad for å ha fått denne muligheten. Jeg ser fram til å bli bedre kjent med Norsk Tipping, utfordringene som venter og ikke minst alle som jobber på Hamar, sier Eriksen.

Han har hatt stillingen siden 2013 og varslet i oktober at han ville gå av i år til tross for at åremålet ikke går ut før i 2025. Begrunnelsen var blant annet at NRKs hovedkontor på Marienlyst skal flytte til Ensjø om et par år, og at han ikke vil gi seg mens NRK står midt i flytteprosessen.

Fürst Haugen blir Norges første kvinnelige kringkastingssjef, og ansettelsen av henne ble kjent i mars.