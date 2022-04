Oslo-mann tiltalt for overgrep mot 41 barn

De fleste overgrepene skal ha blitt begått via Snapchat i årene 2018 til 2020, skriver NRK.

– Flere av de fornærmede var under 14 år på gjerningstidspunktet, og det er også tale om fysiske overgrep. Det er en alvorlig tiltale, sier statsadvokat Daniel Sollie ved Oslo Statsadvokatembeter til VG.

Det dreier seg i hovedsak om overgrep mot jenter, ifølge avisen.

Ifølge tiltalen fikk mannen flere av jentene til å sende ham video og bilder av overgrepene. I enkelte tilfeller betalte han også jentene for å gjøre det, heter det.

Mannen som er i 40-årene, er også tiltalt for to tilfeller av seksuell handling med personer under 16 år. Han er ikke tidligere straffedømt, etter det VG kjenner til.

– Det var en person som tok kontakt med politiet og meldte bekymring for en av de fornærmede. De øvrige forholdene ble avdekket av politiet gjennom den videre etterforskningen, forteller statsadvokat Sollie.

Hjemme hos mannen fant politiet over 40.000 mediefiler som viser overgrep mot barn, inkludert hundrevis av videoer og bilder mannen lagret fra sine egne nettovergrep, ifølge politiet.

Den tiltalte mannen erkjenner ikke straffskyld.

Rettssaken starter i Oslo tingrett onsdag og varer fram til slutten av mai.