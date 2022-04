Lønnsforhandlinger for finans, stat og Oslo kommune

Det er forhandlingsstart for 20.000 ansatte i bank og forsikring, og også for staten og Oslo kommune starter forhandlingene i lønnsoppgjøret i dag. For staten og Oslo kommune er forhandlingsfristen ved midnatt 30. april. Det gjelder også for kommunesektoren, som starter sine forhandlinger senere i april.

50 år siden avkriminaliseringen av homofili

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) inviterer til en markering i anledning at det er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge. Veteraner fra homobevegelsen, FRI og flere andre representanter fra de skeive miljøene er invitert.

Macron og Le Pen møtes til debatt

De to gjenværende kandidatene i det franske presidentvalget, president Emmanuel Macron og høyrepopulisten Marine Le Pen, møtes til TV-debatt i forkant av søndagens avgjørende valg. Debatten starter klokka 21.

Kronprinsparet til Svalbard

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit reiser på offisielt besøk til Svalbard fra 20. til 22. april. Besøket går til Longyearbyen og omegn, og kronprinsparet skal ha møter med lokalbefolkningen, institusjoner og myndigheter på øygruppen.

Paven holder audiens på Petersplassen

For første gang på over to år vil pave Frans holde audiens og møte troende på Petersplassen i Vatikanstaten. Det er koronaviruset som har hindret ham fra å gjøre dette siden begynnelsen av 2020.

Ødegaards Arsenal møter Chelsea

Martin Ødegaard og Arsenal møter Chelsea i den engelske toppdivisjonen i dag. Arsenal har tapt tre kamper på rad, og må gjøre en solid innsats mot topp tre-laget Chelsea for å fortsatt være med i kampen om fjerdeplassen og med det en billett til neste sesongs Mesterliga.