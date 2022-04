Flere norske artister kritiserer Spellemann-utdelingen

Det var mandag kveld at artist Marthe Valle i et innlegg i en Facebook-gruppe rettet kritikk mot at flertallet av Spellemannprisene deles ut utenom selve den direktesendte prisseremonien på TV. Den nybakte Spellemann-prisvinneren i vise- og visepopkategorien, Tønes, kalte senere måten han fikk overrakt prisen på for «fryktelig feil».

Frontperson Tuva Syvertsen i folkrockgruppa Valkyrien Allstars sier seg enig i kritikken, selv om hun presiserer at hun opplevde fjorårets pandemi-prisutdeling som «gjennomarbeidet».

– Fra en musikers perspektiv er jeg enig med Valle, i at dette er kvelden man bør feire bredden i norsk musikkliv. Det er synd det kan oppleves som at en del musikk gjemmes litt bort, sier Syvertsen til Dagbladet.

Komponist og musiker Maja S.K. Ratkje mener årets utdelingsform forhindrer folk fra å bli presentert for bredden i norsk musikk.

– Spellemannprisen er mer enn et kommersielt bransjeshow, men dette gjør at utdelingen kjedelig nok beveger seg i den retningen, sier Ratkje til Dagbladet.

Stian Malme er prosjektleder for Spellemann i NRK, og mener årets prisutdeling legger opp til at hver enkelt artist får mer eksponering enn de vanligvis ville fått.

– Alle prisutdelingene vises på fredag. Vi vil gjøre det vi kan for å få til noe fint for seeren, også har vi prøvd å løfte alle artistene ved å spre det utover i flere flater utover uka, sier Malme.