– Politiet leter ikke aktivt etter flere gjerningspersoner men holder flere hypoteser åpne, skriver Trøndelag politidistrikt i en pressemelding tirsdag kveld.

Politiet meldte først om hendelsen ved 19.15-tiden. I forbindelse med en slåsskamp med tre menn i 20-årene skal en av de involverte ha blitt skadd.

– En mann i 20-årene er skadd og behandles ved St. Olavs hospital. Skadeomfanget er foreløpig uklart, skriver politiet videre i pressemeldingen.

Kontroll på de involverte

– Det var ambulansepersonellets vurdering av skadene, og de kjørte vedkommende til St. Olavs hospital umiddelbart, sa operasjonsleder Rune Brandmo til NTB i 19.30-tiden.

Han sa politiet har kontroll på de to andre som skal ha vært involvert i slåsskampen, men at de foreløpig ikke har oversikt over bakgrunn for konflikten.

En person ble ved 19.40-tiden pågrepet. Med unntak av den skadde og den pågrepne mannen, avhøres de andre involverte som vitner, skriver Adressa.

– Det er litt uvisst hva som lå bak og om det har blitt brukt noen gjenstander i forbindelse med basketaket, sa Brandmo.

Flere gjenstander

Operasjonsleder Anne Birgitte Arras sa til Trønder-Avisa at det skal ha blitt brukt flere gjenstander.

– Det er snakk om at flere gjenstander skal ha vært brukt under slåsskampen, men hva som er brukt har vi så langt ikke oversikt over, sa hun.

Hendelsen utspant seg i Monsberga friluftsområde i Stjørdal sentrum. Politiet er tirsdag kveld på stedet og etterforsker og tar avhør av vitner for å få oversikt over hendelsesforløpet, ifølge Arras. Flere hundepatruljer søker også i området.