Faktisk.no: Bilde av brennende krigsskip er falskt

Torsdag 14. april sank Russlands flaggskip Moskva i Svartehavet.

Mens Ukraina hevder at skipet sank etter å ha blitt truffet av to missiler, har russiske myndigheter en annen forklaring. De hevder at årsaken var en brann ombord, og at skipet sank mens det ble tauet i sterk storm. USA har bekreftet Ukrainas versjon

Allerede samme dag som Moskva sank, dukket det opp et bilde av skipet i full brann på sosiale medier. Ser man nøye på bildet, er det flere ting som skurrer:

Skipet ser ut til å være svært nær land, mens det var ute i åpent hav da det ble truffet av det som skal ha vært ukrainske missiler.

Det står ingenting om at bildet er manipulert

Skipsdelene som kan ses inne i eksplosjonen, virker å være klippet ut og limt inn. Dette er ikke vanskelig å se.

To rekker av mannskap står tilsynelatende helt rolig og titter på den eksplosjonsartede brannen.

Til høyre for flammene ser man konturene av trær.

I Norge har det alternative nettstedet Steigan.no brukt bildet i en artikkel om senkingen av krigsskipet Moskva. Det står ingenting om at bildet er manipulert, eller at det er et illustrasjonsbilde.

Steigan.no har heller ikke oppgitt hvem som har tatt bildet, eller hvor det er hentet fra. I teksten vises det imidlertid til det russisk-kontrollerte nettstedet Southfront , som har publisert det samme bildet.

«Det er ikke falskt siden det ikke hevder å være ekte»

Den første delingen av bildet som Faktisk.no har funnet, er fra 14. april. Da ble det delt i en ukrainsk Facebook-gruppe. Mannen som delte bildet kom med en advarsel:

– P.S. Bildet er min collage. Det er ikke falskt siden det ikke hevder å være ekte.

I Norge har bildet blant annet blitt delt på Facebook-siden til den islamkritiske aktivisten Ronny Alte . Også han kom med en advarsel: «Ja, bildet er ment som en illustrasjon».

Bare ved å se nøye på bildet, er det mulig å fastslå at det virker manipulert. Ved å gjøre flere omvendte bildesøk , kan man finne ut at det er satt sammen av to originalbilder.

Det ene er av det nå senkede krigsskipet Moskva, ifølge bildebyrået Reuters. Skipet ble fotografert 16. november 2021, da det var på vei inn til havnen i Sevastopol på Krim-halvøya. Ifølge beskrivelsen til Reuters, hadde skipet overvåket NATOs krigsskip i Svartehavet.

BILDE: Originalbildet ble tatt da Moskva var på vei inn i havnen i Sevastopol på Krim-halvøya 16. november 2021. Foto: Alexey Pavlishak / Reuters.

Lær mer om hvordan du selv kan faktasjekke bilder i denne videoen:

Slik faktasjekker du bilder selv

Også bildet av eksplosjonen kan man finne ved å gjøre omvendt bildesøk. Bildet ligger lett tilgjengelig i flere databaser for illustrasjonsbilder, blant annet ShutterStock og Adobe Stock .

BILDE: Originalbildet av eksplosjonen er et mye brukt illustrasjonsbilde, som dukker opp om man søker på stikkord som «eksplosjon».

Foto: Roland IJdema / Adobe Stock.

– Det var en kontrollert bakkeeksplosjon under et simulert angrep

Det samme bildet er brukt som illustrasjonsbilde ved en rekke anledninger. Blant eksemplene Faktisk.no har funnet, er en eksplosjon i Tsjekkia på nyttårsaften i 2018, og en eksplosjon i Kasakhstan i 2021. Det ble også brukt til å illustrere en artikkel om et prosjektil avfyrt fra Ukraina mot grensekontrollen i Rostov-regionen i Russland i 2022.

Det er den nederlandske fotografen Roland IJdema som har tatt bildet. Han opplyser til Faktisk.no at han tok bildet i 2011 under et flyshow på den militære flybasen Leeuwarden i Nederland.

– Det var en kontrollert bakkeeksplosjon under et simulert angrep på flybasen, skriver fotografen i en e-post.

Les artikkelen på Faktisk.no