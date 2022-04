Regjeringens krisepakke drøftes på Stortinget

Finanskomiteen på Stortinget vil drøfte regjeringens krisepakke på 14,4 milliarder kroner som følge av krigen i Ukraina.

Regjeringen foreslår å bruke over 10 milliarder kroner på mottak av flyktninger. En økning i forsvarsbudsjettet på 3 milliarder kroner er også en del av pakken.

Statsråder deltar på kampanje i Oslo for sykling til jobben

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er med på aktivitetskampanjen Sykle til jobben 2022.

Sykle til jobben er en lavterskelkonkurranse, med mål om å få flest mulig i aktivitet. Kampanjen varer fra 19. april til 17. juni.

Klimaaktivister får saken opp i Høyesterett

To aksjonister fra Extinction Rebellion, som i lagmannsretten ble dømt til bøter etter en klimaaksjon i september 2020, får saken fremmet for Høyesterett.

De to demonstrantene ble i Oslo tingrett dømt til 13.000 kroner i bot for å ha nektet å etterkomme politiets pålegg om å flytte seg. I lagmannsretten ble bøtene hevet til 15.000 kroner.

Sikkerhetsrådet møtes om vold i Jerusalem

FNs sikkerhetsråd samles for å diskutere bak lukkede dører om de voldelige sammenstøtene i og ved al-Aqsa-moskeen i helgen.

I løpet av påskehelgen ble rundt 170 personer skadd i voldsomme sammenstøt, blant annet da israelsk politi tok seg inn i moskeen som ligger på Haram al-Sharif, også kjent som Tempelhøyden, i Jerusalem. Det er jødenes helligste sted og det tredje helligste stedet for muslimer etter Mekka og Medina.

IMF legger fram prognoser for verdensøkonomien

Det internasjonale pengefondet legger fram sin årlige World Economic Outlook og Global Financial Stability Report (GFSR).

Verdens handelsorganisasjon har advart om at Russlands krigføring i Ukraina kan nær halvere veksten i den globale handelen i år og hemmer veksten i verdensøkonomien.

Manchester United møter Liverpool borte

Lørdag sørget Cristiano Ronaldos hat trick for 3–2 over tabelljumbo Norwich på Old Trafford. I tillegg gikk Tottenham og Arsenal overraskende på hvert sitt 0-1-tap.

Resultatene blåser nytt liv i Uniteds mesterligajakt.

Mandag kveld meldte Ronaldo selv på Instagram at han og kjæresten Georgina Rodriguez ventet tvillinger, en gutt og en jente, men gutten har mistet livet.