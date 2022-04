Stort russisk framstøt i Ukraina

Mandag kveld sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at de russiske styrkene hadde startet «slaget om Donbas». I løpet av natten tiltok russiske angrep i Luhansk og Donetsk, og byen Kreminna har falt i russiske hender.

Ukrainske myndigheter sa at russerne angriper langs en over 480 kilometer lang front.

Israelske luftangrep mot Gazastripen

Israel angrep natt til tirsdag Gazastripen fra luften etter at det tidligere mandag ble skutt en rakett fra det palestinske området og inn i Israel.

Det israelske forsvaret sier målet var en plass der det produseres våpen for Hamas. Det er ikke meldt om skadde eller drepte i angrepet. Fredag gikk israelsk politi inn i al-Aqsa-moskeen, som Hamas tidligere har kalt å gå over en grense.

Munnbindpåbud i USA ble tilsidesatt

En føderal dommer i Florida fant at helsemyndighetene hadde gått utover sine fullmakter. Hun satte til side et nasjonalt munnbindkrav for reisende med offentlig transport. Påbudet hadde blitt forlenget til 3. mai.

Kort tid etter rettsavgjørelsen opplyste landets fire største flyselskaper at de dropper munnbindpåbudet. Det samme varslet togselskapet Amtrak.

Tre biler sto i brann i Lørenskog

Rett over midnatt, natt til tirsdag, meldte politiet om en bilbrann på en parkeringsplass ved et boligfelt på Finstadsletta. Da nødetatene ankom stedet brant det i tre biler, men brannvesenet lyktes kjapt i å slukke brannene.

Politiet skal etterforske brannårsaken videre.