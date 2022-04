Tre biler sto i brann på parkeringsplass i Lørenskog

Øst politidistrikt fikk først melding om brann i én bil på Finstadsletta, noe de meldte om på Twitter et par minutter etter midnatt.

Nødetatene rykket ut, og få minutter senere oppdaterte politiet med at tre biler sto i brann. Omtrent tjue minutter over midnatt hadde brannvesenet lyktes med å slokke brannene.

– Den ene bilen er totalskadd, og det er brannskader på de to andre, forteller operasjonsleder Ronny Samuelsen til NTB i 3-tiden.

Han fortalte tidligere at brannen trolig hadde spredt seg fra én bil til de andre, men at det var for tidlig å si noe om årsaken til brannen.

– Politiet vil etterforske brannen videre.