– Ligger an til knallvær i hele landet

Meteorologisk institutt komme med gladmelding til hele det norske folk når de varsler været denne uken.

Påskestemningen går nemlig over til herlig vårstemning, og det er varslet opp mot 20 varmegrader flere steder i landet.

Fint også i Nord

– Det ligger an til knallvær denne uken. Særlig Sør-Norge ser ut til å få det beste været, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Martin Granerød, til VG.

Men også Nord-Norge, som ikke har vært like heldig med påskeværet som resten av landet, vil få en opptur de neste dagene. Meteorologen sier at særlig tirsdag og onsdag denne uken vil være fin for nordlendingene, med temperatur opp mot 13-14 plussgrader. Mot slutten av uka er det derimot fare for at skyene kommer tilbake i nord, legger han til.

Nesten 20 grader i Bergen

Dermed er det altså Sør-Norge som trekker det lengste strået med tanke på høytrykket som bygger seg opp over Skandinavia. Der ser det ut til at blir liggende til i hvert fall torsdag.

Men også Vestlandet kan glede seg.

Nylig skrev BT at det forventes opp mot 20 grader i Bergen.

– Det vil bli temp på mellom 14–18 plussgrader mange steder, og det er enkelte steder i sør som kan nærme seg 20 grader, sier Granerud til VG.

Selv om man likevel må forvente kald vind fra sjøen i kystnære områder, vil det alt i alt bli lange perioder med sol, sier meteorologen, og legger til at det også blir flotte forhold i fjellet.