Væpnet politiaksjon mot steinkaster i Trondheim

Politiet hadde rykket ut til Buran i Trondheim etter meldinger om en mann som hadde løftet opp et barn som satt i en bil. Innringeren fortalte at hun opplevde at mannen forsøkte å true til seg bilen.

Da politiet kom til stedet, oppførte han seg aggressivt mot dem, sier operasjonsleder Viola Elvrum i Trøndelag-politiet til Adresseavisen.

– Mannen angrep patruljen og kastet store steiner mot politibilen etter at han ble forsøkt kontrollert. Det ble da vurdert bevæpning, og flere patruljer ble sendt til stedet, sier operasjonslederen.