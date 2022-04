– Ferja er nå fortøyd. En person skal være skadd. Mer info kommer når nødetatene er ankommet, skrev politiet i Trøndelag på Twitter da de varslet om ulykken i 16.15-tiden.

– Store skader på baugporten til ferja. Ulykken skjedde da ferja skulle legge til kai. Jobbes nå med å få evakuert passasjerer. En passasjer har smerter i nakke. Usikkert om flere er skadd. Utfordrende å komme seg både på og av ferja, skriver politiet klokken 16.50.

Administrerende direktør Mariann Grønseth i Torghatten bekrefter overfor Adresseavisen at det var ferje MF Trondheim som kolliderte med ferjeleiet.

– Det er betraktelige skader på ferja. Den har lagt til nå og vi samarbeider med nødetatene for å få passasjerene av ferja, sier hun.

En passasjer om bord forteller at det ble gitt informasjon over høyttaleranlegget om at en person var skadd og at mannskapet spurte om det var noen med medisinsk kompetanse om bord.