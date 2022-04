Politiet opplyste om brannen ved 14.30-tiden på Twitter. Møre og Romsdal 110-sentralen kunne samtidig melde at bygget var fullstendig overtent og at det var dyr inni.

Klokken 15.10 opplyste politiet at brannvesenet på stedet hadde fått kontroll og at det ikke er fare for spredning.

– Det er kontroll på brannen, men hele bygningen er nedbrent. Det var dessverre ikke mulig å få ut de 17 dyrene, sier operasjonsleder John Bratland til NTB.

Politiet opplyser at det var et vitne som meldte fra om brannen klokken 14.09, og at eier av fjøset er varslet. Årsaken til brannen er ikke kjent.

– Det kommer til å ta litt tid før vi får klarhet i det, da det kan ta dager får vi får undersøkt åstedet. Brannvesenet jobber nå med etterslukking, mens politiet innhenter informasjon fra vitner og sikrer tomten, sier Bratland.