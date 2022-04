Mann tiltalt etter funn av cannabisplantasje i Oslo

Cannabisproduksjonen skal ha foregått mellom november 2019 og november 2020.

I tørket tilstand veide plantene til sammen rundt 20 kilo.

Mannen skal ifølge tiltalen også ha stjålet strøm for nær 140.000 kroner i forbindelse med cannabisproduksjonen.

Han er også tiltalt etter brann- og eksplosjonsvernloven for å ha koblet strømanlegget slik at det oppsto risiko for brann.

Saken skal opp i Oslo tingrett torsdag 2. juni, og det er satt av to dager til rettssaken.