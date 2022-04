Dro over Nordsjøen med tresnekke

Formålet har vært å hedre 90 sørlendinger som dro i småbåter over Nordsjøen under andre verdenskrig for å ta opp kampen mot de tyske okkupantene, skriver Fædrelandsvennen.

Ferden skulle egentlig vært gjennomført i anledning frigjøringsjubileet våren 2020, men måtte utsettes på grunn av koronapandemien.

Kystbyen Buckle var under andre verdenskrig knutepunkt for nordmenn som hadde flyktet fra hjemlandet.

Ferden ble gjennomført i en rundt sju meter lang tresnekke og de fire om bord brukte i underkant av tre døgn på turen. Underveis stoppet de også opp og la ned en krans på sjøen til minne både om de som kom fram, og de som aldri kom fram.

I Buckle ble de møtt av en velkomstkomité på rundt 50 personer, både lokale og nordmenn, og overrakte et brev med takk fra forsvarsministeren for rausheten byen og skottene viste nordmenn under krigen.

Med på ferden var Tony Teigland, Jarle Føreland, Willy Pedersen og Frode Stokkeland.