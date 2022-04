Væpnet politiaksjon i Trondheim

Politiet meldte om hendelsen klokken 21.43 og bevæpnet seg ettersom meldingen framsto noe uklar.

I leiligheten var det seks personer til stede da politi og ambulanse ankom.

Like over 23.00 opplyser operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt til Nidaros at situasjonen er avklart.

– Til slutt fant vi en mann som var litt skadd, men ikke kritisk på noen som helst måte. Og han skal visstnok ha blitt truet, forteller Johnsen.

To personer som er mistenkt for å stå bak trusselen er pågrepet og settes i arrest. De to mistenkte er far og sønn; en mann i 50-årene og en mann i 20-årene.

Den skadde, en mann i 40-årene, er såpass lettere skadd at han ikke trenger legehjelp, men er fraktet til legevakt for sjekk.