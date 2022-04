Jussekspert etterlyser bedre begrunnelse for lavere straff til samer

Indre og Østre Finnmark tingrett viste til folkerettens bestemmelser om urfolk da de to reineierne i mars ble dømt for henholdsvis promillekjøring og fartsoverskridelser, skriver NRK.

Begrunnelsen var at de to ville få store problemer med å ta vare på reinflokkene sine uten å kunne benytte kjøretøy på fjellet.

Ettersom reindrift er en kulturbærende næring med særlig beskyttelse, ble sameretten aktuell.

En rekke eksperter sier til statskanalen at de er enige i at urfolksretten også gjelder i straffesaker, men jussprofessor Geir Ulfstein ved Universitetet i Oslo mener dommene burde fått fyldigere begrunnelser.

– Hva er det som er spesielt med reindriften sammenlignet med en lastebilsjåfør eller en annen selvstendig næringsdrivende som også trenger bilen i sin virksomhet? spør professoren.

Han understreker at dommene tar utgangspunkt i reindrift, ikke samer generelt.

– For å påberope seg disse konvensjonene, må man vise at det er noe spesielt med reindriften som gjør at den bør forskjellsbehandles, sier Ulfstein.

Politidistriktene i Finnmark og Troms bekrefter overfor NRK at begge sakene er anket til lagmannsretten.