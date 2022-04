– Vi tar ingen sjanser og er på vei med mannskaper fra både Fredrikstad og Sarpsborg, sier vaktleder ved Øst 110-sentralen til Fredriksstad Blad.

Klokken 18.45 melder Øst politidistrikt at brannen er under kontroll og at det ikke er fare for spredning til bebyggelse.

– Det brenner på et område på rundt 200x300 meter, sa vaktleder Arne Nurmi rundt klokken 18.30.