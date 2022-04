Norske fotballstjerner i aksjon

Martin Ødegaard og Arsenal skal lørdag ut i et bortemøte mot Southampton i Premier League. London-laget har mye å revansjere etter to strake ligatap mot lag som ligger under dem på tabellen. På den engelske sørøstkysten venter landslagskompisen Mohamed «Moi» Elyounoussi.

Erling Braut Haalands Borussia Dortmund tar lørdag imot Wolfsburg i Bundesligaens 30. runde. Dortmund-trener Marco Rose sier at Haaland fremdeles har smerter i en ankel, men at jærbuen «muligens tar seg en pille før kampen».

Mathias Normanns Norwich gjester Old Trafford for møtet med Manchester United, mens Kristoffer Ajer og Brentford spiller borte mot Joshua Kings Watford.

Markering for Den ukrainske forening i Norge utenfor Stortinget

Markeringen avholdes mellom klokka 12 og 13. Krigen fortsetter i Ukraina, og det har det siste døgnet blitt utført flere angrep mot ukrainske mål fra russiske styrker det siste døgnet.

Politisjefen i Kyiv-regionen forteller at over 900 sivile er funnet døde i regionen etter at russiske styrker trakk seg tilbake.

Ifølge Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, er titusenvis blitt drept i de russiske angrepene mot havnebyen Mariupol.

Semifinale i FA-cupen

Manchester City og Liverpool møtes på nytt til dyst, denne gang i semifinalen av den tradisjonsrike FA-cupen. Det ble 2–2 da lagene møttes i ligaen sist søndag.

Begge lagene tok seg videre fra sine respektive Champions League-kvartfinaler i midtuka.

Pakistans eksstatsminister holder politisk møte

Pakistans avsatte statsminister Imran Khan skal holde en politisk massemønstring i Karachi.