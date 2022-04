Over 100 par på venteliste for eggdonor

TV 2 har innhentet tall fra fire av de fem klinikkene som tilbyr eggdonasjon i Norge. Tallene viser at kun 27 kvinner er godkjente donorer, mens det totalt står 116 par på ventelista.

Det var i mai 2020 at stortingsflertallet vedtok å tillate eggdonasjon i Norge, og i januar året etter ble donasjon formelt tillatt.

Klinikksjef Nan Birgitte Oldereid ved en av klinikkene, Livio Oslo, tror det vil være et tilstrekkelig tilbud på sikt. Hun peker på at det i Finland, som har tillatt praksisen i mange år, er en jevn strøm av eggdonorer som tar kontakt med klinikkene.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng sier til kanalen at han synes det er leit at det er donor-mangel.

– Det er selvsagt ønskelig å rekruttere flere donorer, men det må også gjøres frivillig, sier Bekeng.

Han påpeker at dette er et relativt nytt tilbud, og at det går an å vurdere eventuelle tiltak, slik som informasjonskampanjer, etter hvert.