Allerede torsdag var det svært lange køer da folk ville ta en påsketur med Fløibanen. Langfredag gjorde tekniske problemer at Fløibanen sto i 13-tiden, melder Bergens Tidende.

Daglig leder for Fløyen AS, Anita Nybø, sier til BA at de foreløpig ikke vet hva feilen skyldes.

– Jeg er ikke på stedet, men jeg vet at det er noen problemer med å lukke dørene. Vi har et nytt maskineri, men vi får kyndig hjelp fra Sveits, sier hun.