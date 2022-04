Politiet: Grov voldssak i Ørland

– Politiet driver med taktisk og teknisk etterforskning. Vi er i kontakt med den fornærmede og driver nå med avhør i saken, skriver politiet på Twitter.

NTB får opplyst av operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt at det ikke skal dreie seg om livstruende skader.

Jourhavende jurist i politiet i Trøndelag, Åsta Elden, sier til Dagbladet at det virker som om hendelsen er festrelatert. Både mannen som er pågrepet og mannen som er skadd, er i 20-årene.

– For oss fremstår meldingen inn til politiet og opplysningene vi har per nå, som at det er en alvorlig voldshendelse, sier Elden til Adresseavisen.